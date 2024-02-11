القناة واتحاد الشرطة والمعادن يتوجون بطولة كأس مصر للتجديف

اختتمت اليوم بطولة كأس مصر للتجديف أعمالها مساء السبت بتتويج نادي القناة بكأس مصر بمجموع نقاط 327 ، فيما حصل نادي اتحاد الشرطة الرياضي على كأس المركز الثاني برصيد نقاط 284 نقطة. وحصل نادي المعادي واليخت كأس المركز الثالث برصيد نقاط 191 نقطة.

وشهدت البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري ونائبه اللواء شريف القماطي. نجاح في فعالياتها التي أقيمت على المدار اليومين السابقين بمشاركة نحو 500 لاعب يمثلون 14 ناديًا من جميع أنحاء البلاد، كما اقيمت 70 سباقًا في فئات البراعم والبرعمات والناشئين والناشئات وتحت سنة 23 سنة والعمومي للرجال والسيدات. وتنوعت القوارب التي استخدمت في السباقات ما بين الفردي والزوجي والرباعي والثماني.

في الحفل الختامي للبطولة، قام الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف ونائبه اللواء شريف القماطي وأعضاء مجلس الإدارة بتكريم اللاعبين واللاعبات الفائزين بالميداليات. وتم الإعلان في الختام عن نتائج النقاط التي حققها أندية المشاركة.

بهذا الانتهاء الناجح لبطولة كأس مصر للتجديف، يؤكد الاتحاد المصري للتجديف على التزامه بتعزيز رياضة التجديف في مصر وتطويرها، كما يستعد لاستقبال المزيد من الفعاليات والبطولات المستقبلية لدعم هذه الرياضة المثيرة.