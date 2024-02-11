أسعار الذهب عيار 21.. استقرار أسعار المعدن الأصفر



أسعار الذهب عيار 21.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية اليوم الأحد 11 فبراير 2024، حالة من الأستقرار في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، 3650 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم السبت 10 فبراير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3650 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4171 جنيها.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3128 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2440 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 28000 جنيه.

