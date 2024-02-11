خبير مالي يتوقع استكمال البورصة لموجة صعودها خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تعاود مؤشرات البورصة الرئيسية والفرعية خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها في ظل مؤشرات تفيد باقتراب خفض قيمة العملة المحلية.

كما تتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 30000 نقطة خلال جلسات الأسبوع، على أن تمثل منطقة 29000 نقطة مستوى مقاومة، حال تجاوزها سيكون متجها إلى النقاط المستهدفة.

تتوقع أيضا أن تمثل منطقة 27500 نقطة منطقة دعم أولى، ثم منطقة 27000 مستوى دعم ثان.

كانت مؤشرات البورصة قد اتسمت بالارتفاعات القياسية، ثم اتجهت إلى الهبوط العنيف متأثرة بعمليات جني الارباح للمستثمرين، خاصة التي تبني تعاملاتهم على الاقتراض.

رغم حالة الترقب التي سيطرت على الجلسات، إلا أن المؤشرات استطاعت التماسك، والحفاظ على ما تحقق من مستويات جيدة.

أتسمت حركة قيم التداولات بالتراجع الملموس بسبب حالة الترقب لسعر الصرف، والنسب المتوقع معها خفض العملة المحلية، وهو ما ساهم في وصول متوسطات قيم التداولات إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه في الاسابيع القليلة الماضية.