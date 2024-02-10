احتفالات بذكرى الإسراء والمعراج ولقاءات متنوعة للرواد بشمال سيناء

شهد مسرح قصر ثقافة العريش حفلا فنيا بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد برعاية وزارة الثقافة.

بدأ الحفل الذي قدمه الإذاعي د. محمد عبد النبي، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ عبد السلام جابر من مديرية الأوقاف، تلاها حديث حول ذكرى الليلة المباركة وأهم أحداثها والدروس المستفادة منها بحضور كل من د. محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ حسن المعلاوي مدير عام الوعظ والإرشاد، والشيخ عبد الحسيب محمد من الأزهر الشريف.

تلى ذلك عرض فني فرقة العريش للموسيقى العربية، قدمت خلاله مجموعة من الأناشيد والابتهالات منها "طلع البدر علينا، إلى رحاب يثرب، لأجل النبى، مدد يا رسول الله، الرضا والنور" بقيادة المايسترو عبد الرحمن الشوربجي.

واختتم الحفل بعرض لفرقة المواهب بقيادة كابتن مدحت نجيب.

نظم الحفل بإشراف أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.

من ناحية أخرى وضمن أنشطة الفرع، شهد قصر العريش ورشة حكي تضمنت مناقشة كتاب بعنوان "قناة السويس الجديدة"، قامت خلالها نعمة إبراهيم بتوضيح تاريخ قناة السويس، للأطفال رواد القصر، ودورها في عبور السفن، وأهميتها في حركة التجارة العالمية، موضحة أهميتها للاقتصاد المصري، ثم تحدثت عن قناة السويس الجديدة وتأثيرها الإيجابي على عوائد الاقتصاد المصري.

من ناحية أخرى نظم نادي أدب البادية ببئر العبد أمسية شعرية بقرية نجيلة، لمناقشة الأعمال الشعرية للشاعر كريم أبو عوينة، بينما شهد بيت ثقافة قاطية فقرة اكتشاف مواهب في مجال الرسم.