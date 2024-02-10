تجربة قيادة للسيارة X-Trail الجديدة بحضور قيادات نيسان مصر

نظمت نيسان مصر مجموعة من الفعاليات المميزة على مدار يومي 6 و7 فبراير الجاري علي جبل الجلالة، تضمنت الفعاليات إقامة مؤتمر صحفي لتقديم السيارة الـ X-Trail الجديدة واستعراض مزاياها وخصائصها التكنولوجية، وتقديم شرح تفصيلي لتكنولوجيا e-POWER و e-4ORCEالرائدتين. كما حظي الحضور بفرصة لتجربة قيادة السيارة في جولة على الطرق الصحراوية والجبلية بالعين السخنة.

حضر الفعاليات عددٌ من قيادات نيسان الاقليمية والمحلية علي رأسهم جوني بايفا، نائب الرئيس الإقليمي ورئيس نيسان أفريقيا ومدير التسويق والمبيعات لنيسان الهند؛ والمهندس/شريف الدسوقي، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا؛ والمهندس/محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر؛ والمهندس/ رامي محارب، مدير عام قطاع الإتصالات والعلاقات العامة لنيسان أفريقيا؛ والمهندس/ طارق مصطفى، مدير عام قطاع التسويق لنيسان أفريقيا، بالإضافة إلى عددٌ من موظفي نيسان وشركائها وعملائها، ووسائل الإعلام والمؤثرون وصناع المحتوى للترحيب بالسيارة الجديدة في السوق المصري.

وتعليقًا على ذلك، قال جوني بايفا: "يعتبر التحول الكهربائي في صناعة السيارات أحد أهم محاور استراتيجيتنا طويلة المدى لعام 2030، حيث تستهدف نيسان تقديم مجموعتها من السيارات الكهربائية بالكامل، والمزودة بسلسلة من الخيارات التكنولوجية والمبتكرة، وتشمل هذه الخطة إطلاق 23 سيارة كهربائية، منها 15 سيارة كهربائية بالكامل. ولأننا نلتزم دائمًا بالاستدامة، فإنها لم تعد تمثل هدفًا نسعى لتحقيقه فقط؛ بل تحولت إلى مبدأ هام نسعى لأن يكون جزءًا رئيسيًا في كل ما نقوم به. فمن خلال مراعاة البعدين البيئي والاجتماعي والتعامل مع التحديات المرتبطة بهما، تسعى نيسان للتحول إلى شركة مستدامة تساهم في خلق مستقبل عالمي نظيف وآمن وأكثر شمولًا، ويعتبر إطلاق تكنولوجيا e-POWER الجديدة في أفريقيا خلال هذا العام المالي واليوم في مصر هو أحد الأحداث الهامة في إطار هذه الخطة".

وخلال الفاعليات، تمكن الحضور من التعرف عن قرب على المزايا المبتكرة والأداء الاستثنائي لسيارة X-Trail فهي سيارة عائلية بامتياز ومناسبة لمحبي المغامرات، حيث تتمتع السيارة بتصميم حديث وخطوط انسيابية أنيقة تساعد على زيادة الديناميكية الهوائية. وبفضل تكنولوجيا e-POWER الرائدة التي تُقدم لأول مرة في السوق المصرية، تتميز السيارة بأداء مبهر حيث تصل قدرتها إلى 201 حصان مع عزم دوران 330 نيوتن متر.

ومن جانبه قال المهندس/شريف الدسوقي، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا: "تم الكشف عن تكنولوجيا e-POWER و e-4ORCEالرائدة لأول مرة في أفريقيا خلال سباق السيارات الكهربائية Formula E الذي أقيم في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. ومنذ ذلك الحين تم اعتبار تكنولوجيا e-POWER و e-4ORCEباعتبارهما أهم الابتكارات التكنولوجية في القارة، كما قمنا بتقديم تكنولوجيا e-POWER في السوق المغربية في نوفمبر الماضي كجزء من خطة زيادة عدد السيارات الكهربائية في أفريقيا، حيث ساعدت العملاء الذين لم يكونوا مستعدين بعد للانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل لكنهم يبحثون عن شعور القيادة الكهربائية".

كما عبر المهندس/محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان مصر، عن فخره بإنجازات نيسان مصر، قائلاً: "نحن سعداء بالإعلان عن إطلاق X-Trail الجديد مع تكنولوجيا e-POWER و e-4ORCE، وتمثل هذه السيارة تحولاً نوعيًا في قطاع السيارات المحلي، بناءً على تراثنا القوي في السوق المصرية وتماشيًا مع توجهات الدولة لزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا e-POWER مختلفة تمامًا عن التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الهجينة، حيث يتم دفع العجلات بواسطة محرك كهربائي بنسبة 100%، بينما يعمل محرك الاحتراق الداخلي على إعادة شحن البطارية التي تولد الطاقة لتحريك العجلات ولذلك فالسيارة نيسان X-Trail هي أفضل سيارة عائلية كهربائية بتصميم فريد يضم 7 مقاعد، تمتاز بتقنيات نيسان للتنقل الذكي. “

تكنولوجيا e-POWER

وبينما تقدم تكنولوجيا e-POWER تجربة قيادة سريعة الاستجابة، تضمن تكنولوجيا e-4ORCE التي تتحكم في الإطارات الأربعة بالكامل توفير الطاقة والراحة والتحكم في جميع الظروف، وذلك بقدرة 211 حصان من خلال محركين كهربائيين أمامي وخلفي، مع عزم دوران بمقدار 330+195 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 7.2 ثانية، كما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س، وتمثل هذه التكنولوجيا خطوة هامة في التزام نيسان بالانتقال العملي من محركات الاحتراق الداخلي إلى المركبات الكهربائية في أفريقيا.