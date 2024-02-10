سيناتور أمريكي: تأجيل الانتخابات السنغالية طريق خطر نحو الدكتاتورية

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين إن تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال "يضع البلاد في طريق خطر نحو الدكتاتورية، ولا ينبغي السماح لذلك بالاستمرار".



واعتبر السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في تصريح له أن "تجاهل الرئيس ماكي صال الصارخ للدستور السنغالي، وعدم احترامه الصارخ لدعم الشعب السنغالي للديمقراطية يقوض عقودا من التقدم منذ الاستقلال".



وقال بن كاردين وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن على الرئيس ماكي صال "التراجع عن هذا القرار غير المسؤول، وضمان إجراء الانتخابات قبل نهاية ولايته الدستورية"، مبرزا أن السنغال تعتبر "من أكثر الديمقراطيات موثوقية وديناميكية في إفريقيا".



وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد ألغى السبت الماضي مرسوما سبق أن حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري مشكوك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.



وبرر صال في خطاب له قرار تأجيل الانتخابات بالتحقيق مع القاضيين، وذلك قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي، معلنا أنه سيطلق "حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة"، كما جدد تمسكه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.



وبعد إعلان الرئيس تأجيل الانتخابات، صادق البرلمان السنغالي على مشروع قانون يقضي بتأجيلها إلى غاية 15 دجمبر 2024.



