السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جودة عبدالخالق: "الديمقراطية الغربية" بشكلها الحالي تمر بأزمة شديدة جدًا سياسيًا واقتصاديًا

جودة عبدالخالق
جودة عبدالخالق

أكد د. جودة عبدالخالق، المفكر الاقتصادي والسياسي ووزير التموين الأسبق، أنه متفائل رغم كل شيء وتحية لأهل غزة وكفاحهم، مشددًا على أن قوة المركب العسكري الصناعي أكبر مستفيد من هذه العملية من خلال تجربة العديد من الأسلحة التي لم تجرب يتم تجربتها الآن على أرض غزة.

تصريحات عاجلة من د. جودة عبدالخالق:

وأوضح "عبدالخالق"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، أنه لابد من النظر إلى وضعية الولايات المتحدة الأمريكية وهي تفقد مركزها، مؤكدًا أن نفس الشيء يحدث في أوروبا، منوهًا بأن أوروبا ليس لديه القدرة على العمل بلسان واحد، أوروبا كيان تابع للولايات المتحدة الأمريكية ولا تمتلك كلمة واحدة مستقلة، والفترة المقبلة ستشهد ارتفاع صوت الجمهور وسيقلب موازين عديدة.

وشدد على أن المشكلة الحالية هي أن الديمقراطية الغربية بشكلها الحالي في أزمة كبيرة جدًا على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي، منوهًا بأن الجنة التي حلم بها الجميع في أوروبا تولت لسراب، مشددًا على أن الاقتصاد علم مأزوم وتطبيق النظريات الاقتصادية على أرض الواقع "صعب".
 

 

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