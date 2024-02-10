البرلمان العراقي يدعو الحكومة لتنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد

دعا مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، الحكومة إلى تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد،رافضا الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية.

وذكر المجلس في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة ، محسن المندلاوي ، يدعو الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 18 لسنة 2020، المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق; بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية، وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء".

وقال المندولاي إن البرلمان يستنكر ويرفض الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية من أي جهة ولأي سبب كان ، ويدين بشدة عمليات الاستهداف الأمريكية.