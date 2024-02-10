روان العربي تصعد إلى نهائي بطولة ديترويت للإسكواش

تأهلت لاعبة وادى دجلة روان العربي، إلى الدور النهائي لبطولة ديترويت لسيدات الإسكواش، بعد تغلبها على نوران جوهر المصنفة الـ3 عالميًا، بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (9-11) (11-1) (1-11) (11-9) (11-8).

وحققت "العربي" ثالث انتصار لها في البطولة ديترويت، مستهدفة المنافسة على اللقب وتحقيق تقدمًا في التصنيف العالمي للإسكواش، واستكمال مسيرة أبطال "دجلة" في الفوز بكبرى البطولات.

روان تواجه أوليفيا ويفر

ومن المقرر أن تواجه الدجلاوية روان العربي-المصنفة الـ10 عالميًا- في الدور النهائي لبطولة ديترويت للإسكواش، الامريكية أوليفيا ويفر المصنفة الـ6 عالميًا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، لبطولة ديترويت لسيدات الإسكواش، خلال الفترة بين 6 إلى 10 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 82 ألف دولار.