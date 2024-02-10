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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

مؤسسة فاهم للدعم النفسى فى زيارة لمركز أحمد عكاشة في جامعة عين شمس

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي جامعة عين شمس برئاسة الدكتور نهلة ناجي السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد مؤسسة ورئیسة مجلس الأمناء بمؤسسة فاهم  للدعم النفسى وأعضاء المؤسسة  للوقوف على الخدمات المقدمة في العيادات الخارجية لأطفال فرط الحركة والتوحد واضطرابات السلوك للمراهقين وادمان المخدرات والاكتئاب للبالغين.

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جاء ذلك انطلاقاً من  الحق في الرعاية الصحية وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات. 

قام الفريق أثناء زيارة مركز الدكتور أحمد عكاشة بتوزيع الهدايا على المرضى دعماً لهم فى معاناتهم مع تمنياتهم لهم بالشفاء العاجل. 

أسباب زيارة مركز الدكتور أحمد عكاشة

تأتي زيارة مركز الدكتور أحمد عكاشة في ضوء البروتوكول الموقع بين الجانبين والذي يهدف إلى توفير خدمات الدعم النفسي وتبادل الخبرات والدراسات في مجال الدعم النفسي والصحة النفسية لطلبة الجامعة، عن طريق توفير اخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية الشباب والأسرة بالمرض النفسي واخطاره وطرق علاجه، وذلك في بيئة أمنة تحفظ كرامتهم والسرية اللازمة.

بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع الجامعة في مجال الدعم والتوعية بالصحة النفسية، إلى جانب التعاون في تطوير وحدة الدعم النفسي بالجامعة وتطوير آليات العمل بها لتقديم الدعم والإرشاد النفسي، تقديم التوعية اللازمة للشباب بخصوص المرض النفسي وكيفية التعامل مع المريض النفسي، واحتياجاته، وحقوقه، وسبل العلاج المختلفة والمشاركة في أي حملات توعوية- ذات صلة بالمرض النفسي - تنظمها الجامعة لتقديم المحتوى التوعوي.

جدير بالذكر أن  مؤسسة "فاهم" تسعى إلى تحقيق دمج المرضى النفسيين في المجتمع، وتعزيز قدرتهم على الاعتراف بحالتهم النفسية والحصول على العلاج المناسب دون مخاوف أو ترهيب.

يتطلع الهدف الرئيسي إلى خلق مجتمع يقف ضد التمييز والعنف تجاه هؤلاء المرضى، ويظهر فهمًا تامًا لظروفهم، مع تقديم الدعم اللازم لهم للتغلب على التحديات التي قد تواجههم.

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