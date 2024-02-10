دوري المحترفين.. بروكسي يستأنف استعداداته لمواجهة دجلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروكسي بقيادة محمد حامد، استعداداته لخوض منافسات المرحلة الثانية من بطولة دوري المحترفين والمؤهلة إلى الدوري الممتاز .

وأستأنف الفريق تدريباته اليوم السبت عقب انتهاء الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين بعد مباراة أسوان الأخيرة ويقود التدريبات الكابتن محمد حامد المدير الفني ألذى يعود اليوم من السعودية عقب أداء العمره اول امس الاربعاء

نادي بروكسي

ويبدأ الجهاز الفني استعداداته للمرحله المقبله للتنافس بقوة مع الفرق التسعة لحجز بطاقة الصعود للدورى الممتاز .

ويعمل المدير الفني للفريق على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات السابقة مع العمل علي زيادة الانسجام بين اللاعبيـن خاصة الصفقات الجديدة التي تم ضمها خلال فترة القيد الشتوي في يناير الماضي قبل مواجهـة نادي وادي دجلة، المقرر لها الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصراً، على ملعب نادي بروكسي، ضفي افتتاحيـة الدور الثاني والحاسم من بطولة دوري المحترفين .

وكان فريق بروكسي قد خاض مباراة ودية أمام فريق فاركو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

واحتل بروكسى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة ، ويحاول المنافسة على الصعود للدورى للمرة الأولى في تاريخه بالرغم من صعوبتها إلا أن الأمل مازال موجودا .

ونجح مسئولو نادي بروكسى في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الشتوية من أجل المنافسة على الصعود لدورى الأضواء .

وتعاقد بروكسى مع أربع لاعبين وهم محمد سراج مهاجم ريفرز يونايتد النيجيري، معتز كاجو قادما من القناة ، ووجيه عبد الحكيم قادما من أبو قير للأسمدة ، وأحمد فوزى قادما من سبورتنج كاسل .

بينما استغنى الجهاز الفني عن بسام وليد الذى رحل لغزل المحلة مقابل مبلغ مادى ، وحسن محمد والدسوقى اللذان رحلا لصفوف الأوليمبى السكندرى نظرا لعدم مشاركتهما بشكل أساسى مع بروكسى .

ترتيب دوري المحترفين: