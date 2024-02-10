وزيرة جنوب إفريقيا تعرضت لتهديدات مرتبطة بدعمها المعلن للفلسطينيين

عززت سلطات جنوب إفريقيا، الإجراءات الأمنية الخاصة بوزيرة العلاقات الدولية، ناليدي باندور، بعد التهديدات التي تعرضت لها هي وعائلتها.

ويأتي ذلك في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وطالبت بريتوريا فيها المحكمة بإصادرة عدة أوامر، من بينها أن توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة الفلسطيني فورا.

وفي حكمها الذي أصدرته قبل أسبوعين، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ "كل الإجراءات التي بوسعها" لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وبعد الخطاب حول حالة الأمة الذي ألقاه الرئيس سيريل رامافوزا في كيب تاون مساء الخميس، قالت الوزيرة باندور إنها تعتقد أن التهديدات مرتبطة بهذه القضية.

وأضافت: "لقد تحدثت إلى وزير الشرطة بيكي سيلي بسبب الرسائل المختلفة التي أتلقاها، وأعتقد أنه سيكون من الأفضل اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، ما يقلقني أكثر هو عائلتي، لأن بعض الرسائل على شبكات التواصل الاجتماعي ذكرت أبنائي".



وذكّرت الوزيرة بأن فلسطين دعمت نضال التحرير في جنوب إفريقيا، "لذلك لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي".