القسم الثالث.. دياموند يتصدر وبشتيل يفسد مخطط أورانج

أنتهت منذ قليل مباريات الجولة التاسع عشر لمباريات القسم الثالث المجموعة الخامسة و التي شهدت احراز 16 هدف، وذلك في إطار منافسات دوري القسم الثالث .

كما أيضا انتهت منافسات المجموعة السادسة و التي شهدت 24 هدف .

المجموعة الخامسة:

دياموند × صول

نجح نادي دياموند في استغلال تعثر نادي صول و اقتناص صدارة المجموعه بعد الفوز عليه بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف، وأحرز أهداف فريق دياموند كلا من، الأول مصطفى طاطا في الدقيقة ٣٤، الثاني أحمد جمال في الدقيقة ٣٩، الثالث محمد عصام في الدقيقة ٧٧، الرابع من ركلة جزاء عن طريق اللاعب حسن يوسف، والخامس اسلام بلحة في الدقيقة ٩٠.

ويأمل عمرو الدالي المدير الفني لنادي دياموند في تحقيق حلم الصعود لدورس القسم الثاني .

نادي دياموند

أطفيح × الإعلاميين

وفاز فريق أطفيح على فريق الإعلاميين، بهدف نظيف .

حدائق الأهرام × المعادي

وفاز فريق حدائق الأهرام على نظيره المعادي بهدف نظيف .

أورانج × بشتيل

وفي مواجهة مثيرة تعادل سلبيَا فريق أورانج مع بشتيل، وشهدت المباراة تألق بعض لاعبي فريق أورانج أبرزهم أسامة محمد، ونور حارس المرمى، أحمد الصفتي، وكهربا .

ويسعى تامر عبدالخالق المدير الفنى للفريق الاول بنادى اورانج، لإستعادة الانتصارات التي غابت عن الفريق في الفترة الأخيرة، وتحقيق هدف الصعود للقسم الثاني الموسم المقبل .

نادي أورانج

أبو النمرس × كاسكادا

تعادل فريق أبو النمرس وكاسكادا سلبياً.

أسمنت حلوان × منشية ناصر

وفي مواجهة مثيرة حقق فريق منشية ناصر انتصاراً كبيراً على نظيره أسمنت حلوان بخماسية مقابل هدف .

حلوان العام × الصيد

فاز فريق حلوان على نظيره الصيد بثنائية نظيفة .

المجموعة السادسة :

بنها × البلاستك

تعادل فريق بنها مع نظيره البلاستك، إيجابياً بنتيجة 3 أهداف لكل منهما .

بهتيم × قليوب

فاز فريق قليوب على بهتيم، بهدف نظيف .

المرج × القناطر

فاز فريق المرج على القناطر بثنائية مقابل هدف .

المطرية × الطيران

فاز فريق الطيران على نظيره المطرية بثنائية مقابل هدف .

أبو السعود × ألماظة

فاز فريق أبو السعود على ألماظة، بثنائية مقابل هدف .

بطا × أسكو

فاز فريق بطا على نظيره فريق أسكو، بثنائية مقابل هدف .

طوخ × هليوبوليس

فاز فريق هليوبوليس على نظيره طوخ، بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين .