منتخب قطر يسيطر على جوائز كأس آسيا 2023

سيطر منتخب قطر على جوائز كأس أمم أسيا التي تستضيفها العاصمة الدوحة، وذلك بعد تتويج العنابي باللقب الثاني على التوالي بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في النهائي.

وحصل النجم القطري أكرم عفيف على جائزتي أفضل لاعب في المسابقة وأفضل هداف برصيد 8 أهداف، فيما نال مشعل برشم، حارس مرمى قطر جائزة أفضل حارس في النسخة الحالية للبطولة.

كما حصل العنابي على جائزة اللعب النظيف في النسخة الـ18 لكأس الأمم الآسيوية.

وأصبح أكرم عفيف أول لاعب يسجل في نهائي كأس أمم آسيا في نسختين متتاليتين تاريخيًا (2019,2023) ، كما سجل هدفه الثامن بكأس آسيا ليتوج بلقب هداف البطولة على حساب العراقي أيمن حسين برصيد 6 أهداف.

وانضم منتخب قطر إلى ثلاثة منتخبات آسيوية استطاعت تحقيق اللقب في نسختين متتاليتين منذ نشأة البطولة القارية، وفى مقدمتها منتخب كوريا الجنوبية الذى توج باللقب نسختى 1956 – 1960، ومنتخب إيران الذى حافظ على اللقب لثلاث نسخ متتالية 1968 – 1972 – 1976، ثم منتخب السعودية 1984 – 1988، وأخيرا منتخب اليابان 2000 / 2004