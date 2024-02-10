إزالة التعديات على الترع لمنع سرقة مياه الري بالفيوم

شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الترع والمجاري المائية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير الجاري تنفيذها.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري بالفيوم، وبرئاسة المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام إدارة ري غرب الفيوم.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التطهير الجارية تأتي فى إطار خطة المديرية لإزالة كافة التعديات على الترع والأباحر بكافة مراكز المحافظة عقب انتهاء فترة السدة الشتوية لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات.

خلال ذلك قامت إدارة ري غرب الفيوم وبالتعاون مع هندسة ري الغرق، بتنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا وشرطة الموارد المائية والري بالفيوم، لإزالة حالات سرقة مياه الري على جانبي بحر الجرجبة والعوينات بنطاق هندسة ري الغرق.

وأكد مدير إدارة ري غرب الفيوم أن الحملات أسفرت عن إزالة عدد من التعديات على المجاري المائية، عبارة عن مواسير مخالفة وشفاطات وماكينات رفع مخالفة على جانبي بحر الجرجبة تستخدم لسرقة مياه الري ونقلها إلى أراضي خارج مقرر مياه الري، وجاءت الحملات بالتنسيق مع شرطة الموارد المائية والري بالفيوم.

وفي نفس السياق قام مدير الإدارة، بالمرور على بحر الجرجبة والعوينات وبحر البلد والغرق الرئيسي، لمتابعة حالة ماكينات رفع المياه، ومراجعة مناسيب مياه الري بالترع والمجاري المائية بزمام هندسة ري الغرق، بالإضافة إلى متابعة الهدارات والفتحات، ومنع أي ماكينات مخالفة وخراطيم سرقة مياه الري وتزميم الفتحات المكسورة.

تطهير الترع والمجاري المائية عقب انتهاء السدة الشتوية بالفيوم

وأكد المهندس مصطفى السيلي مدير عام ري غرب الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع والأباحر، مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة.

وفي سياق متصل تفقد مدير إدارة ري غرب الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، تم خلالها متابعة شكاوى المنتفعين وقياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية، بالإضافة إلى إزالة الشفاطات والمواسير المخالفة على جانبي الترع والأباحر.