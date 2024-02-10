السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنترميلان يقلب الطاولة ويهزم روما في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان

نجح إنتر ميلان في تحويل تأخره أمام روما بنتيجة 2-1، إلى الفوز على ذئاب العاصمة بأربع أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإيطالي.

txt

تشكيل انتر ميلان المتوقع لمباراة روما في الدوري الايطالي

txt

تشكيل روما المتوقع لمواجهة انتر ميلان في الدوري الإيطالي


أحرز فرانسيسكو أكاربي لاعب إنتر ميلان الهدف الأول في الدقيقة 17 قبل أن يسجل لاعبو روما هدفين عبر مانشيني في الدقيقة 28 و ستفيان شعراوي بالدقيقة 44 ليتقدم الذئاب في الشوط الأول بهدفين لهدف.

إنتر ميلان 


وفي الشوط اثاني سجل الفرنسي ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان هدف التعادل للنيراتزوي قبل أن يحرز أنخلينو هدف الإنتر الثالث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 56، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي سجل باستوني رابع الأهداف.

إنتر ميلان وروما


موقف إنتر ميلان ورما في الدوري الإيطالي:

رفع إنتر ميلان رصيده إلى 60 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتوقف رصيد إي سي روما عند 38 نقطة في المركز الخامس.
 

مواد متعلقة

تشكيل انتر ميلان المتوقع لمباراة روما في الدوري الايطالي

تشكيل روما المتوقع لمواجهة انتر ميلان في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يمنح إنتر ميلان فوزًا سهلًا في قمة لقاءات الدوري الإيطالي

الجريدة الورقية