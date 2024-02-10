إنترميلان يقلب الطاولة ويهزم روما في الدوري الإيطالي

نجح إنتر ميلان في تحويل تأخره أمام روما بنتيجة 2-1، إلى الفوز على ذئاب العاصمة بأربع أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإيطالي.



أحرز فرانسيسكو أكاربي لاعب إنتر ميلان الهدف الأول في الدقيقة 17 قبل أن يسجل لاعبو روما هدفين عبر مانشيني في الدقيقة 28 و ستفيان شعراوي بالدقيقة 44 ليتقدم الذئاب في الشوط الأول بهدفين لهدف.

إنتر ميلان



وفي الشوط اثاني سجل الفرنسي ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان هدف التعادل للنيراتزوي قبل أن يحرز أنخلينو هدف الإنتر الثالث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 56، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي سجل باستوني رابع الأهداف.

إنتر ميلان وروما



موقف إنتر ميلان ورما في الدوري الإيطالي:

رفع إنتر ميلان رصيده إلى 60 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتوقف رصيد إي سي روما عند 38 نقطة في المركز الخامس.

