يخوض فريق الكرة الاول لكرة القدم بنادي روما مباراة مرتقبة أمام انتر ميلان مساء اليوم، فى المبارة التى تجمع بين الفريقين، بالجولة الـ 24 التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة انتر ميلان في الدوري الإيطالي



في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: جيانلوكا مناشيني، دييجو لورينتي، إيفان نديكا، راسموس كريستنسن.

في الوسط الملعب: بريان كريستانتي، لياندرو باريدس، إيدوارود يوفي.

في الهجوم: تامي أبراهام، روميلو لوكاكو، ستيفان الشعراوي

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