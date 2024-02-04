بريطانيا: تواجد فاجنر فى بيلاروسيا يجبر أوكرانيا على الاحتفاظ بمواقع دفاعية

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن الوجود المستمر لمرتزقة فاجنر الروسية فى بيلاروسيا يصب بالتأكيد فى مصلحة المجهود الحربى الروسى لأنه يجبر أوكرانيا على الاحتفاظ بمواقع دفاعية وأفراد على طول حدودها الشمالية مع بيلاروسيا للحماية من التوغلات المستقبلية المحتملة.

وذكرت الوزارة، فى تحديثها الاستخباراتى المنشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنه لا يزال هناك أقل من ألف مرتزق روسى مع مجموعة "فاجنر" الروسية المتبقية فى الأراضى البيلاروسية.