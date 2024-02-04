الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بريطانيا: تواجد فاجنر فى بيلاروسيا يجبر أوكرانيا على الاحتفاظ بمواقع دفاعية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن الوجود المستمر لمرتزقة فاجنر الروسية فى بيلاروسيا يصب بالتأكيد فى مصلحة المجهود الحربى الروسى لأنه يجبر أوكرانيا على الاحتفاظ بمواقع دفاعية وأفراد على طول حدودها الشمالية مع بيلاروسيا للحماية من التوغلات المستقبلية المحتملة.

وذكرت الوزارة، فى تحديثها الاستخباراتى المنشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنه لا يزال هناك أقل من ألف مرتزق روسى مع مجموعة "فاجنر" الروسية المتبقية فى الأراضى البيلاروسية.

 

 

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