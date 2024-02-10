مياه الفيوم تتابع جودة مياه الشرب والصرف الصحى والصناعي خلال يناير

قام قطاع المعامل فى شركة مياة الفيوم، بمتابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحى والصناعى وتم تجميع 33791 عينة خلال شهر يناير ٢٠٢٤ وذلك فى سياق إهتمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بجودة مياه الشرب والمتابعه اليوميه من قطاع المعامل بالشركه بناءاً على تعليمات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وتم تجميع 33184 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة . و561 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي . و46 عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي .

وأكد "النجار "على أهمية تجميع وتحليل عينات مياه الشرب للتأكد من جودة مياه الشرب وتقديم كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ومطابقة عينات السيب النهائي لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة لمتطلبات حماية البيئة لضمان عدم تلوث البيئة.

رئيس الشركة يلتقى مسئول اليونيسيف

وفى وقت سابق التقى المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بمنظمه اليونيسف لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتوصيلات القرض الدوار الخاصة بمياه الشرب ومشروع صحتهم مستقبلهم الذى يهدف لنشر الوعى المائى والبيئى والصحى داخل مدارس الفيوم .

وأشاد رئيس الشركة بالتعاون المثمر والبناء بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف فى عدة مجالات تهم قطاع عريض داخل محافظة الفيوم خاصة توصيلات مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية وتقسيطها على مدار 24 شهرا بدون فائدة بجانب مشروع صحتهم مستقبلهم والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم ويستهدف نحو 170 ألف تلميذ داخل 150 مدرسة ابتدائية بإدارات غرب شرق،غرب،اطسا،طامية،سنورس،ابشواى وقد تم الانتهاء من تدريب عدد 300 من مشرفى ومنسقى الأنشطة داخل المدارس على رسائل المشروع واهدافه لنشر التوعية بكافة الممارسات الإيجابية لتلاميذ المدارس .

كما عبر الدكتور ريمون شكرى عن مدى تعاون الشركه وقياداتها فى تنفيذ المشروعات التى تمولها المنظمه وتوفير كافة أوجه الدعم الفنى اللازم وتذليل أى صعوبات أو معوقات تطرأ أثناء التنفيذ وأن المنظمه تعمل جاهدا فى مواصلة الدعم و العمل داخل الفيوم لأنها من المحافظات المتميزة في تنفيذ المشروعات والتى ترعاها وتنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

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