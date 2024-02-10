كيف يؤثر الجوع على عملية الشيخوخة.. علماء يجيبون

نشرت مجلة Aging Cell على صفحاتها النتائج التي توصلت إليها مجموعة علمية روسية أمريكية حول تأثير الجوع على عملية الشيخوخة، ويقول العلماء أن الأشخاص الذين اضطروا إلى الصيام لفترة طويلة لسبب أو لآخر تظهر عليهم علامات شيخوخة أبطأ ويعيشون بشكل عام لفترة أطول.

لاحظ الباحثون في كلية سكولتيك الروسية وكلية الطب بجامعة هارفارد قدرة الجوع على إبطاء الشيخوخة لدى الفئران، ووجدوا أنه في القوارض التي تتبع نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية، يتم تثبيط التغييرات التي تحدث في الحمض النووي مع تقدم العمر وتؤثر على العديد من العمليات الفسيولوجية السلبية للشيخوخة بشكل كبير.

تلك الفئران التجريبية التي تناولت القليل من الطعام كانت تتقدم في العمر بشكل أبطأ عمومًا، سواء على مستوى الحمض النووي أو خارجيًا.

"كلما طالت مدة بقاء الحيوان على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، كانت عمليات إبطاء الشيخوخة في جسمه أكثر نشاطا، وقال ألكسندر تيشكوفسكي، طالب الدراسات العليا في سكولتيك، في هذا الصدد: "من الواضح أن مثل هذه الأنظمة الغذائية لها تأثير تراكمي".

لقد حاول ممثلو العلم منذ فترة طويلة فهم الآليات التي من شأنها أن تسمح لهم بالتأثير على عمليات الشيخوخة التي تحدث على المستوى الجزيئي، وإحدى طرق تحقيق "الشباب الأبدي"، بحسب العلماء، هي التأثير على الحمض النووي، لأنه يشارك بشكل مباشر في بيولوجيا الشيخوخة، وعلى وجه الخصوص، يؤثر هذا على عملية مثيلة الحمض النووي، والتي ترتبط بنشاط بعض الجينات.

يعتقد الباحثون أن الجوع هو على وجه التحديد أداة التأثير التي تؤثر على تفاعل الهياكل على المستوى الجزيئي، وربما يؤدي إلى إيقاف نشاط الجينات المسؤولة عن تطور الأمراض "المرتبطة بالعمر"، وبالتالي إطالة فترة شباب الجسم.