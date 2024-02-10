المشدد 10 سنوات لعصابة سرقة خزينة مصنع للنسيج بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحي الصواف واحمد حمدى ومصطفى فؤاد بالسجن المشدد عشر سنوات ضد كل من السيد ق سائق بشركة مصر كوريا للغزل والنسيج - مقيم ابو عطوه - الزغابه - وعيد ع ح مزارع - مقيم التعاون جبل مريم - مركز الاسماعيلية - ومصطفى ع - 37 سنة مزارع مقيم الفردان - الكيلو 11 - دائرة ثان، وعلى ش 36سنة مزارع مقيم الفردان - الكيلو 11 - دائرة ثان الاسماعيليه ،ووائل هـ سائق تاكسي مقيم ابو عطوه الدبابات -

وسيد س فرد امن بشركة للامن والحراسه مقيم جبل مريم التعاون - مركز الاسماعيلية.

سرقوا النقود والمنقولات المبينة بالتحقيقات والمملوكة لمصنع مصر كوريا للغزل والنسيج وكان ذلك من داخل مكان مسكون وبطريق الإكراه الواقع على كلاً من المجني عليهما محمد سعد موسى عبد الحق ، محمد أحمد محمود حسن . فردي الأمن العاملين بالمصنع - حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بأن باغتوهما ليلاً فور دخولهم للمصنع محل عملهما وتعدوا عليهما ضرباً بالأسلحة حوزتهم وقد ترك الإكراه ببدنهما أثر الجروح الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على المسروقات من خزينة المصنع وحازوا وأحرزوا سلاح غير مششخن - بندقية خرطوش - بدون ترخيص، و. حازوا وأحرزوا سلاح غير مششخن - فرد . حازوا وأحرزوا ذخائر - خمس طلقات

واكد شهود العيان ومنهو محمد سعد عبد الحق - ٤٢ سنة - فرد أمن بمصنع مصر كوريا للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية

انه حال عمله بمصنع مصر كوريا للغزل والنسيج بوردية الحراسة الليلية شاهد ضوء خارج أبواب المصنع فترحل الإستبيان فأبصر أحد المتهمين ملثماً حاملاً لسلاح ناري بندقية خرطوش وسدد له ضربة بذلك السلاح وعقب ذلك تبعه اثنين حاملا أحدهما سلاحاً أبيضاً (سنحة) والآخر نارياً فرد خرطوش ودلفوا جميعاً لغرفة الأمن وتعدوا ضرباً على الشاهد محدثين إصابته وتمكنوا بذلك من شل، مقاومتهما ثم قاموا بالدخول الي المصنع حيث سرقوا مبلغ نقدي مند

المصنع وجهاز ذاكرة الكاميرات ) DVR ) ولاذوا بالفرار بالمسروقات

وقرر محمد احمد محمود حسن - ٦٠ سنة - فرد أمن بمصنع مصر كوريا للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية -بمضمون ما شهد به الشاهد، الأول ، وأضاف بأنه تمكن من كشف وجه أحد المتهمين وتعرف عليه وهو المتهم الاول

وقرر الشاهد الثالث حمد حسن عبد الحميد - محمود ٣٨ سنة - مدير مبيعات وتسويق بمصنع مصر كوريا للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية

تبلغ له سرقة خزينة المصنع محل عمله فانتقل مسرعاً حيث تقابل مع الشاهدين الأول والثاني والمتهم الأول ووجد خزينة الشركة محطمة كما أضاف بأن الأخير كان على علم بوجود المبالغ المالية بخزينة الشركة حيث رافقه في يوم استلامها ونقلها من البنك للمصنع كونه من السائقين العاملين بالشركة