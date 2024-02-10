غينيا والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم لتشغيل مجمع محمد السادس الديني بكوناكري

وقعت دولتي غينيا كوناكري والمغرب، مذكرة تفاهم تتعلق بإدارة وتشغيل مجمع محمد السادس الديني بكوناكري، المقرر تشغيله يوم 24 فبراير، وسيعمل على تعزيز التعاون الديني بين البلدين.

وقع الأمين العام لمؤسسة محمد السادس، للعلماء الأفارقة محمد رفقي والوزير الأمين العام للشؤون الدينية بغينيا الحاج كارامو دياوارا، بحضور سفير المغرب بغينيا عصام الطيب، بروتوكولا يتعلق بـ تدبير و تشغيل مجمع محمد السادس بكوناكري.

ويضم هذا المجمع، الذي سيدشن الملك محمد السادس أشغاله يوم 24 فبراير ، والذي سيتم تدشينه قريبا، بحسب محمد رفقي، مسجدا يتسع لأزيد من 3000 مصل، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة، ومقرآ للقرآن الكريم مدرسة، مركز تسوق، مساحات خضراء وقسم إداري.

وبالنسبة للأمين العام للشؤون الدينية في غينيا، فإن توقيع مذكرة التفاهم لإدارة هذا المجمع يظل احتفالا استثنائيا، موضع ترحيب من الجميع.

من جانبه، أكد محمد رفقي، الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أن هذا المجمع هو ثمرة التعاون المثمر بين غينيا والمغرب في المجال الديني.

وأوضح: "سنعمل قريبًا معًا لتنفيذ عدد معين من الآليات الراسخة بالفعل والتي تم التوصل إلى إجماع معين عليها من أجل إنشاء هيكل سيكون في خدمة غينيا بأكملها"، مضيفًا أن " هذا المجمع هو أولا وقبل كل شيء مكان لعبادة الله، وهو مكان سيكون في خدمة السلام والسلام الديني والسكينة والأخوة الإنسانية أيضا.

كما رحبت السلطات الغينية بهذه المبادرة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.

وأكد الحاج كارامو دياوارا، وزير الشؤون الدينية، أن “هذا التوقيع مهم للغاية وبلدينا ولكن أيضًا للإنسانية جمعاء. وتؤثر هذه الاتفاقية على جميع المجالات: الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية.

علما أن مجمع محمد السادس الديني بكوناكري يهدف إلى نشر القيم الدينية المتعلقة بالتسامح والتضامن والحوار، على أساس الثوابت الدينية المشتركة بين البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات وتكوين الأئمة، أو حتى على تنظيم لقاءات دينية وثقافية.