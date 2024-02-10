بوستر تشويقي لـ "جوني" في الكبير أوي 8 تمهيدًا لعرضه في رمضان

أجواء كوميدية سيطرت على البرومو التشويقى لمسلسل “الكبير أوي 8” بطولة النجم أحمد مكى المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية بوستر تشويقي لـ"جوني" بطولة النجم أحمد مكي، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

الكبير أوي 8

حيث اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

ويصور النجم أحمد مكي حاليًا مشاهده فى مسلسل “الكبير أوي 8” بين ديكور العمل الرئيسي «دوار الكبير» وبعض المشاهد الداخلية والخارجية الأخرى في مدينة الإنتاج الإعلامي، المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

الكبير اوي 8

تعاون أحمد مكي مع المخرج أحمد الجندي فى كتابة الجزء الثامن

أشرف المخرج أحمد الجندي بالتعاون مع النجم أحمد مكي على كتابة هذا الجزء بعد اعتذار مشرفي الكتابة مصطفى صقر ومحمد عز لارتباطهما بأعمال أخرى، وحرص مكي والجندي على أن تكون هناك افكارًا مبتكرة خلال الموسم الجديد تعيد الكوميديا بشكل قوي وتم الاتفاق على عدد جديد من الافكار التي تواكب الوقت الحالي.

ويشهد الموسم الجديد مفاجآت متعددة في ضيوف شرف المسلسل ومنهم الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ثروت وعدد كبير من النجوم.

أبطال مسلسل الكبير أوي

ومسلسل "الكبير أوي 7" قدم خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

ومن المقررأن يعرض المسلسل خلال الموسم الدرامي الرمضاين القادم على شبكة قنوات أون بعد الإفطار مباشرة على غرار العامين الماضيين حيث حقق العمل في موسمه السادس والسابع نجاحا كبيرا للغاية وتصدر قائمة المشاهدات يوميا وأخرج المسلسل عددا من الوجوه الجديدة منهم رحمة أحمد ومصطفى غريب، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.