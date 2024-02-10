ورشة مشغولات رمضانية لعضوات أندية الفتاه والمرأة

نفذت أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب الحلمية التابع لإدارة شباب أبو حماد بمحافظة الشرقية، ورشة حرفية لتعليم وتدريب الفتيات المشغولات الرمضانية بالخشب وخيط السلسلة، وذلك بحضور 10 فتيات من عضوات المركز، وذلك ضمن خطة المركز الداخلية لأندية الفتاة والمرأة.

وقد شاركت أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة، بعمل ورش عمل للمنتجات الحرفية واليدوية بجناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض الكتاب الدولي الأخير والذي انعقد الفترة الماضية بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

وضمت الفعاليات؛ تنفيذ ورشة المكرمية، وورش العمل الخاصة بأعمال أندية الفتاة والمرأة، والتي استهدفت تدريب الفتيات من رواد المعرض على صناعة المنسوجات من خلال ورش عمل البافي، وذلك بحضور تغريد عبد السلام مسؤول أندية الفتاة والمرأة بالشرقية.

وأشارت تغريد عبد السلام مسئول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية، إلى أنه تم اختيار أندية الفتاة والمرأة بالمديرية؛ للمشاركة في تدريب رواد معرض الكتاب على الأعمال الحرفية واليدوية، من خلال ما يقدم من منتجات أندية الفتاة والمرأة خلال مشاركتهم المتميزة بجميع المعارض، ومخرجات ورش العمل والتي تنفذ من خلال خطة أندية الفتاة والمرأة على مدار العام.