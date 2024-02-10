مسار القهوة

السبت 10/فبراير/2024 - 07:30 م 2/10/2024 7:30:54 PM

لكل من يحمل أمانة الكلمة بوعى، وصدق، وإخلاص، يحتفل العالم فى ١٣ فبراير من كل عام.. إنه اليوم العالمى للإذاعة، وقد جاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم من قِبل الأكاديمية الإسبانية للإذاعة، وأقرته اليونسكو فى ٣ نوفمبر ٢٠١١ فى دورتها السادسة والثلاثين المنعقدة بتارِيخ ١٣ فبراير بوصفه اليوم العالمى للإذاعة، وتم إقراره فى شهر دِيسمبر من عام ٢٠١٢ من قِبل الجمعية العامة للأُمم المتحدة، ويرجع اختيار هذا اليوم إلى بدء بث أول إذاعة للأمم المتحدة عام ١٩٤٦.

ويواكب الاحتفال عام ٢٠٢٤ تجاوُز الإذاعة عتبة مئويتها الثانية، بكل ما تمثله باعتبارها مرحلة مهمة من مراحل التطور البنائى لوسائل الإعلام؛ فقد ارتبط ظهور الإذاعة بتطورات تكنولوجية وعلمية سبقت مباشرة مراحلها وأدت إليها، لتصبح الإذاعة واحدة من أكثر وسائل الإعلام التى يعوَّل عليها، والأوسع استخدامًا فى العالم، وذلك فى عصر تتسارع فيه عجلة الابتكارات التكنولوجية إلى حد لا يوصف، وتتقادم فيه المنصات الرقمية التى سرعان ما يخفت بريقها الصاعد، واحدة تلو الأخرى.

ويصعب تحديد تاريخ ولادة الإذاعة أو تسمية مخترعها؛ فهى وليدة سلسلة من الاكتشافات التى تتابعت وتكاملت تدريجيا على مدى سنوات كثيرة. ويعود الفضل فى تطوير تقنيات البث إلى الأعمال التى قام بها كثير من الرواد فى القرن التاسع عشر؛ مثل أمبير ومورس وهرتز وماركونى.

وظهور وسيلة إعلامية جديدة لا يلغى أو يقلل من أهمية ما سبقتها من وسائل، حيث يظل لكل وسيلة بريقها وخصائصها التى تميزها من غيرها؛ فعلى سبيل المثال، لم يقلل ظهور التليفزيون من أهمية الراديو، بل على العكس قد ساعد ظهوره كوسيلة مرئية فى إبراز ما يميز الراديو من قدرة فائقة على إثارة حاسة الخيال لدى المستمعين بشكل يفوق كل ما أعقب الراديو من وسائل إعلام جديدة، مرئية وتفاعلية، ويظل المسلسل الإذاعى بالراديو «ألف ليلة وليلة» شاهد عيان على قدرة هذه الوسيلة الفائقة فى تحفيز خيال المتلقى.

والسؤال الآن: من أين تستمد الإذاعة خصوصيتها الخيالية؟

إنها، ببساطة، تستمدها من جوهر عملية التلقى الإذاعى؛ فالتلقى الإذاعى يقوم فى جوهره على وجود الصوت وحده، وهذا يحقق ميزتين؛ الأولى: أنه لا يتيح الصورة وبالتالى يعطى الذهن والوجدان البشريين الفرصة لأن يخلعا على هذا الصوت أبعادا صورية تتفق وما يثيره لديهم من عواطف وأفكار، والأخرى: أن التأثير العاطفى للأصوات على المتلقى ليس تأثيرا مباشرا، بل هو تأثير يعتمد عاطفيا على تداعى الخواطر والأفكار أكثر مما يعتمد على الصوت نفسه.

فى النهاية وبمناسبة اليوم العالمى للإذاعة ٢٠٢٤، تنشر اليونسكو ٢٠ ملفًا صوتيًا، مدة كل منها دقيقة واحدة، ويمكن بثه ومشاركته واستخدامه مجانًا ودون قيود على حقوق الطبع والنشر، بحيث يمكن استخدامه وتضمينه فى البرامج أو الفعاليات، وكذلك تحميله على منصات التواصل الاجتماعى، كما يمكن التصرف فيها بإجراء تعليق صوتى عليها فى إطار النشاطات أو البرامج الإذاعية، ولا يجوز استخدامها للإعلان أو التسويق أو بأى طريقة تتعارض مع رسالة اليونسكو، ولا يجوز تعديل ملفات اليونسكو الصوتية أو بيعها أو إعادة توزيعها.

أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب

جامعة المنصورة