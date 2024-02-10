محافظ القاهرة: تشديد الرقابة على الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول رمضان 

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة بحضور السكرتير العام للمحافظة، ومديرى مديريات التموين، والطب البيطرى، والتضامن، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة .

وشدد محافظ القاهرة علي استمرار تفعيل مبادرة محافظة القاهرة فى نشر منافذ "المواطن أولًا" والتى كان لها دورًا ملموسًا فى ضبط الأسعار خلال الفترة الماضية .

توفير منافذ لبيع السلع فى الأحياء ، مع توفير ٥٠٠ ألف شنطة مواد غذائية لتوزيعها فى شهر رمضان

وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية لتوفير منافذ لبيع السلع فى الأحياء ، مع توفير ٥٠٠ ألف شنطة مواد غذائية لتوزيعها فى شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، مع زيادة عدد الجمعيات التى تقدم وجبات ساخنة طوال شهر رمضان الكريم.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف عن المواطنين من بينها حزم الحماية الاجتماعية إلى جانب تكاتف جهود كافة الأجهزة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة بمختلف أنحاء العاصمة .

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة على كافة المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات مؤكدًا أن أية مخالفة تتعلق بصحة المواطنين تواجه بإجراء قانونى رادع .

وأكد اللواء خالد عبد العال إستمرار أجهزة المحافظة فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية فى كافة أحياء القاهرة لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أن بيانات الرصد والمتابعة لمشروع "كايرو بايك" خلال الفترة الماضية أوضحت نموًا سريعًا لقاعدة المستخدمين حيث لقيت المنظومة اقبالًا كبيرًا وتجاوز عدد مستخدمي كايرو بايك حتى الآن الـ ٢٥ ألف مستخدم منذ عمل المشروع فى سبتمبر الماضى من زوار وقاطنى القاهرة ومنطقة وسط المدينة والسائحين المترددين عليها ، كما أبدي المواطنون من مستخدمي كايرو بايك رضاءهم عن المنظومة بالشكل الجديد .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع الهام للمحافظة، يأتى فى إطار إيمان محافظة القاهرة بأن الدراجة ليست فقط وسيلة للتنقل ولكن أيضاً رمزًا للتغير الثقافي الإيجابي حيث تعد وسيلة تنقل صديقة للبيئة، ولها آثار إيجابية على المجتمع والبيئة، كتخفيف الإزدحام المروري، وتحسين الصحة العامة، وتوفير تكاليف النقل، وتقليل إنبعاثات الكربون ، ودعم السياحة .

وأكد محافظ القاهرة أن هدفنا نشر ثقافة استخدام الدراجات فى القاهرة وربطها بوسائل المواصلات لأنها أحد الوسائل الهامة لتعزيز النقل منخفض الكربون في المدينة من أجل مستقبل أكثر استدامة وصداقة للبيئة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المشروع يعمل بصورة جيدة ويلقى اقبالًا من المواطنين ، كما تم تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات .

وأشار محافظ القاهرة أن المشروع يضم حاليًا 25 محطة توفر ٢٥٠ دراجة تمثل المرحلة الأولى من المشروع .