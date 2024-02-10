تشاد.. أعضاء الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات يتولون مناصبهم

قامت الحكومة التشادية بتنصيب أعضاء الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات (ANGE)، في مناصبهم، خلال حفل مهيب، أدى الأعضاء الخمسة عشر لهذه الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات المقبلة القسم أمام المجلس الدستوري الذي ترأسه. جان برنارد باداري.

والفريق الذي يقوده أحمد بارشيريت، وهو قاضٍ ذو خبرة، مسؤول عن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومجلس الشيوخ والبلدية في مرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية.

إنشاء المجلس الدستوري، وفريق الناخب الوطني، وتعيين الرئيس الانتقالي لأعضائهم، يتعرض لانتقادات شديدة من قبل الجهات السياسية والمجتمع المدني.

وهذا ينذر بـ”تخريب انتخابي مسلح”، كما تخشى منظمة “واكيت تامة”، وهي منصة مجتمع مدني معارضة للنظام الانتقالي.

نفس القصة مع المجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين (GCAP)، وهي مجموعة من الأحزاب السياسية. ويرى المتحدث باسمها، ماكس كيمكوي، مع هذه الشخصيات الأعضاء في المجلس الدستوري والمجموعة الاستشارية للمنتخب، أن الانتخابات الحرة والشفافة والديمقراطية ليست للغد.

وقال: "حتى لو لم تكن تشفق على تشاد والتشاديين الذين خدعتهم وكذبت عليهم واستغلتهم وضحيت بهم، من فضلك، على الرغم من هذه السلسلة من المخالفات المترابطة والتناقضات الهائلة، أشفقوا على أنفسكم".

وعلى الرغم من هذه الاحتجاجات، أدى أعضاء المجلس الدستوري والمجموعة الوطنية للمنتخب اليمين الدستورية وتم تنصيبهم في مناصبهم، ولمواجهة ما يصفها بـ”الأعمال المناهضة للديمقراطية”، يدعو المعارض يايا ديلو “المناضلين الحقيقيين من أجل غزو الديمقراطية إلى التعبئة بشكل أكبر لإحباط مسيرة وقحة وشديدة الخطورة للمجلس العسكري نحو مصادرة السلطة عبر الاحتيال”. . »

ومن المقرر إجراء انتخابات عامة لضمان العودة إلى النظام الدستوري، وحتى لو لم يتم تحديد موعد بعد، فقد تم ترشيح الرئيس الانتقالي الحالي محمد إدريس ديبي إتنو من قبل حركة الإنقاذ الوطني، الحزب الذي كان يتزعمه والده الراحل، كمرشح للانتخابات الرئاسية.