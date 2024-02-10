"الأب في كل التفاصيل" إيمي سمير غانم تقتني حقيبة بصورة والدها

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، خلال ندوة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والتي أقيمت بمعبد الأقصر، على هامش تكريمها وزوجها الفنان حسن الرداد، في الدورة الـ13 للمهرجان، على اقتناء حقيبة يد مطبوع عليها صورة النجم الراحل، نجم الكوميديا المصرية، الفنان سمير غانم.



وعن الحقيبة، قالت إيمي صممتها لها إحدى صديقاتها، وأهدتها ودنيا هذه الحقيقة؛ مؤكدة أن الفنان الراحل سمير غانم، يعيش في عقلها وإن استطاعت لجعلت ملابسها جميعها مزخرفة بصورة والدها.



وكان مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قد كرم الفنانة إيمي سمير غانم، والفنان حسن الرداد عن أعمالهما الفنية، في افتتاح دورته الـ13.

قالت النجمة إيمي سمير غانم: "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها مدينة الأقصر، ولم اعتد تلك الأجواء لكنني سعيدة لوجودي هنا"، وتحدثت إيمي عن تأثير والدها النجم سمير غانم فيها فنيا، قائلة: "والدي قامة كبيرة وأحبه وفي أغلب الأوقات أتحدث مثله، وكل من حولي يقولون لي إنني نسخة منه حينما أتحدث، وهو أمر يسعدني". مشيرة إلى أن والديها تركا لها محبة كبيرة، وهما متوغلان بداخلها، وداخل كل من يحبهما.

وأكدت إيمي، أنها تحب كل أفلامها، وكل الأعمال التي قدمتها قريبة منها، موضحة: "أحب فيلم "زنقة ستات" للغاية، ليس لوجود حسن الرداد معها فقط ولكن لأن المزاج العام للفيلم كان رائعا".

أما عن أقرب ممثلة كوميدية لها، كشفت النجمة إيمي سمير غانم، أن النجمة الراحلة سهير البابلي أكثر الممثلات اللاتي يجعلونها تضحك من قلبها، مشيرة إلى أنها مرتبطة بها للغاية، قائلة: "أعشق سهير البابلي وهي نمبر وان وهناك كوميديانات كثيرات تضحكني لكنها أقربهن لقلبي".

واختتمت إيمي حديثها، أنها تتمنى تقديم بطولة مسلسل صعيدي، وقالت: "كان هناك مشروعا من قبل ولكنه لم يكتمل، وإذا عرض علي تقديم عمل صعيدي فيما بعد لن أتردد وسوف أذاكره جيدا". وتابعت: "شقيقتي دنيا تعرف اللهجة الصعيدي وتتقنها بشكل جيد، كما أنني فخورة أن والدي من أصول صعيدية".