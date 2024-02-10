فريق الدوري الثقافي بجامعة كفر الشيخ يفوز بذهبية مهرجان إبداع في نسخته ال12

بمشاركة 41 جامعة

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، السبت، فوز فريق الدوري الثقافي بالجامعة بالمركز الأول والحصول علي الميدالية الذهبية في مهرجان إبداع في نسخته الثانية عشر، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 41 جامعة ومعاهد خاصة، في المجالات الثقافية، العلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وجاءت مشاركة جامعة كفر الشيخ فى مسابقة إبداع 12 تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال، إلى اهتمام إدارة الجامعة وحرصها على تلبية احتياجات الطلبة الموهبين وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، إيمانا بدورهم الكبير في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، معربًا عن سعادته بمثل هذه الأنشطة التي ترفع اسم جامعة كفر الشيخ في مختلف المسابقات .