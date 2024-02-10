اجتماع الهيكل التنظيمي وتشكيل اللجان التنسيقية لوحدات السكان بشمال سيناء

شهدت قاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة شمال سيناء، اجتماع منسقى وحدات السكان الفرعية بالمحافظة واعضاء وحدات السكان، رؤساء وحدات السكان الفرعية لمناقشة الهيكل التنظيمى، تشكيل اللجان التنسيقية ، تحديد دور منسقى السكان فى حل القضية السكانية فى كل حى ، قرية، تجمع سكانى بالتعاون مع الجهات الشريكة كالازهر ، الاوقاف ، الصحة ، الشباب والرياضة ، التربية والتعليم

وقال اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ان القضية السكانية أصبحت محور اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى لما لها من تأثير مباشر على الخطط التنموية التى تضعها الدولة



وأضاف الغندور، أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وجه الى ان الحلول التقليدية لحل القضية السكانية عن طريق تنظيم الأسرة وغيرها من الطرق أصبحت غير ذات جدوى وان الحل للقضية يتأتى بتحسين الخصائص السكانية كالصحة ، التعليم ، الاستثمار فى الثروة البشرية باعتبارها ثروة قومية ، كنز يجب الاستفادة منها



وثمن دور منسقى السكان، الجان التنسيقية بكل قرية ونجع وتجمع سكانى فى رصد المشكلات السكانية وعرضها لتحديد اسبابها لحل القضية السكانية

ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير، برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية ان دور ، جهود وزارة التنمية المحلية بالقضية السكانية يتمثل فى العديد من المبادرات التى تبنتها الوزارة مثل مبادرة " تحدث معه " لعودة الرجل لدوره الريادى بالاسرة، مبادرة " قيم وحياة " لنشر القيم، الاخلاق الحميدة التى حسنا عليها ديننا الحنيف بين أفراد المجتمع، العديد من الاجراءات التى اتخذتها الدولة مثل فحص ما قبل الزواج ، نشر الثقافة الصحية للمقبلين على الزواج ، الرضاعة الطبيعية ، والاهتمام بمحور التعليم ، خفض نسب البطالة ، قضية التسرب من التعليم ، تمكين المرأة لتقليل الفجوات الاجتماعية بين الزوج ، الزوجة وغيرها من المبادرات ، الإجراءات التى تبنتها الوزارة بتعليمات من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

وبدورها قالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الاجتماع تناول أهمية دور منسقى السكان بالقرى لرصد المشكلات المجتمعية ، عرضها ، تحديد أسبابها ، طرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة كالاوقاف ، الصحة ، الشباب والرياضة ، التربية والتعليم، الأزهر ، الثقافة

واضافت احمد ان الاجتماع ناقش مشكلة البطالة ، زيادة نسبة الادمان ، زواج القاصرات، زيادة نسب الطلاق ، التفاهم الاسري، التثقيف الصحى للزوجين قبل الزواج

ولفت خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إلى أن الاجتماع ناقش أهمية العمل من منظور المشاركة المجتمعية عن طريق وجود لجان تنسيقية ومتابعة بكل حى او قرية ، التى يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس المدينة التابعة بالتعاون مع القيادات الطبيعية كالشيوخ ، العواقل ، رؤساء القرى ، شيخ المسجد ، مدير مركز الشباب ، مدير المدرسة ، طبيب الوحدة الصحية ، غيرها من الجهات الشريكة ذات الصلة

وأضاف ان الاجتماع عقد بقاعة اسامة الكاشف بديوان عام المحافظة، بحضور اعضاء وحدات السكان الفرعية بالمحافظة، اعضاء وحدات السكان الفرعية، المنسقين بكل قرية ، حى بالمحافظة ، اعضاء الجهات الشريكة ك الازهر ، الاوقاف ، الصحة ، الشباب والرياضة ، التربية والتعليم ، الثقافة وغيرها من الجهات الشريكة ذات الصلة .