جنايات الفيوم تقرر تأجيل محاكمة شاب متهم بقتل والده

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت ، برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري ، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج ، و عمر محمد سالم وأمانة سر نصيف أمين وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة شاب متهم بقتل والده ، لجلسة الثلاثاء القادم لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

تفاصيل امر الاحالة

كان أمر الإحالة، قد تضمن انه بعد عرض الأوراق ومطالعتها وما تم فيها من تحقيقات، بأن المتهم وائل .م ص. ع (محبوس) متهم بقتل، والده المجني عليه محمود ص ع ، عمداً علي إثر قيامه بتوجيه اللوم والنقد للمتهم الذي أستل سلاحيين أبيض كانا متواجدين بمسرح الجريمة وانهالا عليه طعنا بهما ، مما دفع المجني عليه اللوذ بحياته والإحتماء بدورة المياه بغية حجب المتهم عنه الذي تبعه دالفاً خلفه موصداً الباب عليهما مستكملاً التعدي عليه طعناً فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .وانه أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيض (عدد إثنين سكينة) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .بناء عليه، يكون المتهم قد ارتكب جنابة القتل وجنحة حيازة سلاح بدون مسوغ قانونى .