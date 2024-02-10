عاجل.. حزب الله يُمطر الجليل الأعلى بالصواريخ

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق ما لا يقل عن 10 صواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي.

وانطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق محتلة وهي، افن مناحم، غورين، زرعيت، عرب العرامشة، وشوميرا بالجليل الغربي.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، استهداف مستعمرة المنارة ‏يتموضع بداخله جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

ونشر حزب الله بيانا قال فيه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:45 من مساء يوم السبت 10-02-2024 مبنىً في مستعمرة المنارة ‏يتموضع بداخله جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏