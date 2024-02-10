حفل ختام "أسبوع الإسكندرية للصورة".. الليلة

يقام مساء اليوم، السبت، حفل ختام فعاليات النسخة الاولي من "أسبوع الإسكندرية للصورة" بمركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، بحضور مروة أبو ليلة، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة فوتوبيا وعدد من الشخصيات العامة والمصورين والمتحدثين الذين شاركوا في فعاليات الأسبوع.



كما سيتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين في مسابقة "الإسكندرية من خلال عدستك" أو Alex Through your Lens والخاصة بأفضل صور من المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية والتي أقيمت برعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

من جانبها قالت إيمان عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة، إنه سيتم تنظيم برنامج سياحي لمدة يوم للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في هذه المسابقة لزيارة محافظة الفيوم خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، لافتة إلى أن هذة النوعية من المسابقات تعد إحدى الأدوات الفاعلة للتعريف بالمقاصد السياحية المختلفة وإلقاء الضوء علي تنوع وجاذبية المنتج السياحي المصري.



وأشارت مروة أبو ليلة " تم الإعلان عن الفائزين منذ ايام قليلة بنشر صور الفائزون في المسابقة بتصويرها على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة لمؤسسة فوتوبيا وصفحات الاسبوع والهيئة والوزارة، سيحصل كل من شارك في المسابقة على شهادة في الحفل الختامي في المركز الثقافي بالجيزويت".



وأضافت "كان من شروط المشاركة في المسابقة نشر 3 صور بحد أقصى لكل متسابق، وأن تكون الصور المشاركة لم يسبق نشرها من قبل، وحصول الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على حق استخدام المحتوى في طباعته وإعادة نشره واستخدامه في وسائل الترويج المختلفة، وأن يكون المحتوى غير مخصص للاستخدام التجاري، بالإضافة إلى أن مسئولية وموثوقية ملكية المحتوى تقع على ناشره، وأن يكون المحتوي المنشور ملائم من حيث الجودة والمضمون، إلى جانب أهمية أن يُظهر المحتوى المشارك ملامح الأماكن السياحية والأثرية في محافظة الإسكندرية ولاسيما المتحف اليوناني الروماني".



وعلى الجانب الآخر شهد الاسبوع 10 ايام من المعارض والمناقشات والمحاضرات، والتي أقيمت في سبعة مراكز ثقافية رئيسية في جميع أنحاء الإسكندرية: مركز الجيزويت الثقافي، وبسارية الفنون، والمتحف اليوناني الروماني، وأميديست، و6 باب شرق للفنون والثقافة، والمعهد الفرنسي، والمركز الثقافي اليوناني، والتي شهدت اقبالا كبيرا من الجمهور، بحضور مجموعة متنوعة من المصورين وصانعي الصور المحليين والدوليين ومحاضرين من مجالات مختلفة في تجربة تعليمية شاملة لصانعي الصور الناشئين، من خلال أكثر من 40 محاضرة بالإضافة إلي ورش العمل والمعارض والاجتماعات المهنية، بحضور مصورين محليين ودوليين وصانعي الصور وصانعي الأفلام الذين تم اختيارهم بعناية من الإصدارات السابقة لأسبوع القاهرة للتصوير، وأيضا من الإسكندرية والدلتا، بالإضافة إلى متحدثين دوليين من جمعية ناشيونال جيوغرافيك وورلد برس فوتو وغيرهم.