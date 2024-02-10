قرار جديد في واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية،التصريح بدفن جثة شخص مجهول الهوية وملقى وسط الأراضي الزراعية بقرية كفر الرجالات التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية عن الواقعة وملابساتها.

قرار جديد في واقعة العثور علي جثة شخص مجهول الهوية بالقليوبية

وكان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طوخ من أحد أهالي قرية كفر الرجالات التابعة للمركز بالعثور على جثة ملقاة في أحد الأراضي الزراعية بالقرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية وملقاة في الأراضي الزراعية وجرى نقلها إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها عن الواقعة وملابساتها وكشف هوية صاحبها.

استولى على 5 ملايين جنيه.. قرار جديد في واقعة ضبط مستريح الذهب بالقناطر الخيرية

كما أمر قاضي المعارضات بالقليوبية ،بتجديد حبس مستريح الذهب 15 يومًا ، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بدعوى توظيفها فى تجارة الذهب بالقليوبية وذلك على ذمة استكمال التحقيقات.

وتلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (عدد من المواطنين - مقيمين بالقليوبية) بتضررهم من (مالك محل مصوغات ذهبية، كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالى (5 مليون جنيه) بزعم توظيفها فـى تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ولم يقم برد أصول تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكابة الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.