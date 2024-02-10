أمر قاضي المعارضات بالقليوبية ،بتجديد حبس مستريح الذهب 15 يومًا ، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بدعوى توظيفها فى تجارة الذهب بالقليوبية وذلك على ذمة استكمال التحقيقات.

استولى على 5 ملايين جنيه.. قرار جديد في واقعة ضبط مستريح الذهب بالقناطر الخيرية

وتلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (عدد من المواطنين - مقيمين بالقليوبية) بتضررهم من (مالك محل مصوغات ذهبية، كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالى (5 مليون جنيه) بزعم توظيفها فـى تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ولم يقم برد أصول تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكابة الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.