محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة أعمال مشروعات المنطقة اللوجستية التجارية الجديدة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة شيماء الصديق منسق مشروع المنطقة اللوجستية التجارية الجديدة بالدقهلية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لاعمال المشروعات بالمنطقة والتي تقام علي طريق رافد جمصه بنطاق مركز طلخا بالمحافظة.

وأكد أن المنطقة اللوجستية تقام علي مساحة 51 فدان بإستثمارات تتخطي 3 مليار جنيه وتتيح 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن المشروع مستهدف تنفيذة علي مرحلتين، الاولي تشمل مولات تجارية وسينيمات وملاهي واماكن ترفيهية والمرحلة الثانية تضم مستشفي ومجمع مدارس وخدمات لوجيستية.

ولفت إلى أن المتابعة والمعاينة علي الطبيعة تستهدف الوقوف علي معدلات التنفيذ لجميع اعمال المشروع وموقف توصيل المرافق وتذليل اي معوقات طارئه للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية واضاف "مختار"ان المنطقة اللوجيستية تعتبر اول مول تجاري مفتوح بمنطقة الدلتا" مول المنصورة "ويتم تنفيذه طبقا لمعايير السلامه والصحة المهنية ويراعي المشروع كافة الابعاد البيئية ويلبي احتياجات مواطني محافظة الدقهلية كما اضاف "مختار"انه تم الانتهاء من توصيل كافة المرافق للمشروع بمعدلات تنفيذ تصل نسبتها الي 100% حيث تم عمل محطة رفع صرف صحي خاصة للمشروع وتم توصيل المياة وايضا تم عمل كابلات فايبر وجاري حاليا استكمال توصيل الغاز، كما بلغت نسب التنفيذ للاعمال الانشائية للمشروع 55% من المرحلة الاولي والمقرر افتتاحها بنهاية العام الحالي وتشمل منطقة الفود كورت و الهايبر التجاري.

وأكد أن التعاون والتنسيق مستمر مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع والاجهزة التنفيذية لسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

من جانبها قالت مدير عام المرافق منسق المشروع انه تم تنفيذ تغطية للمروي المائي بمحيط موقع المشروع لاظهاره بمظهر جمالي ويتم استغلال المساحة بزراعتها بزراعات جمالية لمراعاة الابعاد البيئية كما تم تنفيذ خزان مياه للحرائق طبقا لمعايير الحماية المدنية واضافت ان معدلات تنفيذ اعمال الانشاءات تسير وفقا للمخطط لها، وان المعاينه علي الطبيعة لمتابعة تنفيذ اعمال المشروعات بالمنطقة تمت بالتعاون مع شركة مراكز للتطوير العقاري المدير التنفيذي للمشروع من خلال فريق عمل بإشراف المهندس محمد عبدالعزيز مدير المشروع.

واضافت أنه سبق "لمحافظ الدقهلية" عقد عده اجتماعات من خلال الادارة العامة للمرافق والبنية التحتية بمشاركة وفد وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركات المرافق ووكلاء وزارة التموين و الزراعه والري ورئيس مركز و مدينة طلخا لتذليل كافة المعوقات للمشروع والتأكد من توصيل المرافق وانجاز المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد للانتهاء منه.

وثمن محافظ الدقهلية جهود وزارة التموين وتعاونها مع المحافظة في كافة المجالات التي تستهدف تلبية مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية من كافة السلع.