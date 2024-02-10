وكيل تعليم قنا يناقش استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت اجتماعا لمناقشة جاهزية الإدارات التعليمية لاستقبال الفصل الدراسي الثانى بحضور وكيل المديرية ومديرو عموم المديرية ومديرو عموم الأدارات التعليمية والتوجيه المالى والأدارى ومدير إدارة العلاقات العامة ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وأكد وكيل الوزارة، على عدد من النقاط، من أهمها التأكيد على انتظام العملية التعليمية، من خلال حضور الطلاب والذي يعد أحد أهم مؤشرات انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والتأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعياً لجميع المراحل التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى تخصيص الحصة الأولى فى بداية الفصل الدراسي الثانى عن " عيد الشرطة المصرية " للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد والتأكيد على غرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن.

وشدد السيد على تكثيف المتابعات الميدانية والتأكيد على تحقيق الانضباط المدرسي، من خلال المتابعات المستمرة من قبل مديري العموم ومدير الإدارة، و إدارة المتابعة، والتوجيه المالي والإداري والالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية وسد العجز بهيئة التدريس فى المواد الدراسية.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء الدراسة وتوزيع المهام والاشراف على جميع المدرسين بالمدارس وشدد على اتباع التعليمات الخاصة بالتخلص من الرواكد الخشبية داخل المدارس.

كما وجه بالألتزام المدارس بتنفيذ القرار الوزاري المنظم لمجموعات الدعم للطلاب واعداد خطط المتابعة الميدانية بشكل فعلى للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، ومتابعة تفعيل خطة الانشطة التربوية بالمدارس والاهتمام برعاية الطلاب والطالبات الموهوبين والمبتكرين ومواصلة تطبيق وتفعيل اليوم الرياضي .