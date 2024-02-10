السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نفاد تذاكر حفل مشروع 100 سنة غنا للفنان علي الحجار

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد المطرب الكبير علي الحجار، لإحياء اولى حفلات مشروعة الجديد ١٠٠ سنة غنا، يوم ١٤ فبراير المقبل بدار الأوبرا، وذلك احتفالا بعيد الحب.

وكانت نفدت تذاكر الحفل بعد مرور أيام من الإعلان عن موعد الحفل، ليصبح كامل العدد.

وكانت عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مؤتمراً صحفياً، الاربعاء 7 فبراير بالمستوي الاول للمسرح الكبير، للاعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد 100 سنة غنا المقام بالتعاون مع النجم على الحجار، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية والنجم على الحجار مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الاعلام.

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