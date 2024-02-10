5 مراكز شباب فى قنا استضافت العرض الفني أكتوبر الذهبي

اختتمت اليوم السبت، فى قنا، حزمة عروض العرض الفني المسرحي أكتوبر الذهبي، ضمن المرحلة الرابعة، من فاعليات مسرح المواجهة والتجوال.

وتفاعل أطفال قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، مع العرض المسرحى " أكتوبر الذهبى " أثناء عرضه بمركز شباب الترامسة، والذى تم عرضه علي مدار خمسة ايام بقصر ثقافة قنا، ومراكز شباب البياضة والمعنا والطويرات والترامسة.

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومن إنتاج مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وإشراف الفنان محمد الشرقاوي.

تفاعل الأطفال مع العرض

بالتعاون مع " وزارة الدفاع - إدارة قوات الدفاع الشعبي، ووزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة مصر الخير".

بطولات الجيش المصري:

أوضح محافظ قنا، أن العرض المسرحى " أكتوبر الذهبى" َ يروي بطولات الجيش المصري في الحقبة الزمنية منذ نكسة ٦٧ وحتي انتصار أكتوبر العظيم.

كما يوضح العرض كيفية تحطيم خط بارليف وبراعة الجيش المصري في تحقيق النصر، كما يجسد العرض مجموعة من مبدعى مسرح العرائس فكرة الدكتور أسامة محمد علي ومن إخراج رضا حسانين .

وأبرز المحافظ، أن مثل هذه الأعمال الفنية تهدف إلى نشر الوعى الثقافي وغرس قيم الانتماء والولاء، ونبذ العنف والتعصب لدى الشباب والأسرة المصرية، كأحد الأهداف الرئيسية، التى يعمل على تحقيقها مشروع مسرح المواجهة والتجوال.

ضمن المبادرة الرئيسية "حياه كريمة" ، مقدما شكره وتقديره لوزارة الثقافة ، والقائمين على تقديم العرض المسرحى، لحرصهم على الوصول بالمنتج الثقافى للقرى الأكثر احتياجا فى جنوب صعيد مصر ، بعد أن كان قاصرا على العاصمة ومحافظات الوجه البحرى.

وحضر المحافظ، مساء الثلاثاء الماضي، ختام فاعليات المرحلة الرابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، والذى اختتم بالعرض المسرحي أكتوبر الذهبى، الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة قنا ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.