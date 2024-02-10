"البحرين الكبرى" تفوز بجائزة الابتكار للفورمولا وان

فازت جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان لعام 2023 بجائزة الابتكار وذلك خلال حفل توزيع جوائز بطولة الفورمولا وان للحلبات التي تستضيف جولاتها، وأقيم الحفل في العاصمة البريطانية لندن، ويكرم الإنجازات الرئيسية التي حققتها حلبات الفورمولا وان في جميع أنحاء العالم، حيث حصلت البحرين على جائزة لعدد من الابتكارات الرائدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث تضمنت مبادرات الاستدامة الرئيسية بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية في مجالات تشمل التحكم في السباق وإدارة حركة المرور.

يتم تقييم الجوائز والتحكيم من قبل إدارة الفورمولا وان، صاحبة الحقوق التجارية لهذه الرياضة، والفئات مفتوحة لمشاركة جميع الحلبات التي تستضيف الفورمولا وان من جميع أنحاء العالم، مع الإعلان عن قائمة مختصرة من ثلاث حلبات قبل حفل توزيع الجوائز، وتسلم الجائزة نيابة عن حلبة البحرين الدولية رئيس مجلس الإدارة السيد عارف رحيمي، والتي قدمتها إيميلي برازر، رئيس الشؤون التجارية للفورمولا وان. وحضر حفل توزيع الجوائز كبار مسؤولي حلبة البحرين الدولية، بالإضافة إلى مسوقي وشركاء الفورمولا وان من جميع أنحاء العالم.

تم تقديم جائزة الابتكار في الحفل إلى حلبات الفورمولا وان التي أظهرت أهم الابتكارات في تقديم السباق أو عرض المنتجات التجارية أو البنية التحتية، عند الإعلان عن فوز جائزة البحرين الكبرى لعام 2023، تم تقييم لجنة التحكيم بعد اعتماد السباق لعدد من الابتكارات الرئيسية في حلبة البحرين الدولية، بما في ذلك:

• منشأة إنتاج الطاقة الشمسية الرائدة في حلبة البحرين الدولية: في عامها الأول من التشغيل، أنتجت منشأة الطاقة الشمسية في حلبة البحرين الدولية أكثر من 5 ملايين كيلو واط/ساعة من الطاقة، وهي طاقة متجددة كافية لتغطية جميع استخدامات الفورمولا وان مع قدرة إحتياطية كبيرة، أي ما يعادل تعويض 3,108 طن من الكربون.

في عام 2023، اتخذت حلبة البحرين الدولية عددًا من الإجراءات لتقليل استهلاك الطاقة، وقد شمل ذلك نظامًا جديدًا لإدارة المباني يراقب ويدير توفير الإضاءة وتكييف الهواء بكفاءة، وتحديث مبردات تكييف الهواء الأكثر كفاءة واستبدال جميع إنارة المرافق بمصابيح موفرة للطاقة، لقد تم توفير أكثر من 30% من استخدام الطاقة على مدار العام.

في عام 2023، اعتمدت حلبة البحرين الدولية تركيب أول نظام من نوعه في العالم يربط لوحات الأعلام الرقمية على المضمار بكاميرات المراقبة في السباق - حيث تقوم الكاميرا المحددة تلقائيًا بتسليط الضوء على المنطقة ذات العلم في الحلبة، وهذا يوفر على مسؤولي مراقبة السباق وقتًا حرجًا عند النظر في الحوادث.

وفرت حلبة البحرين الدولية لافتات توجيهية الكترونية للجماهير القادمة إلى الحلبة، مما أتاح إدارة استباقية وفعالة لحركة المرور بشكل أفضل، مما أدى إلى تقليل طوابير المرور بالإجمالي وتخفيف الحاجة إلى طباعة إعلانات الإشارات الإرشادية المؤقتة.

وأكد ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا 1 "إن الفورمولا وان رياضة تدفع دائمًا حدود الابتكار، ومن الرائع رؤية الجهود التي بذلها القائمين على سباق جائزة البحرين الكبرى في هذا المجال، وبينما نعمل على تحقيق هدفنا المتمثل في تصفير نسب الكربون بحلول عام 2030، فإن الدعم المقدم من الحلبات كحلبة البحرين الدولية لا يقدر بثمن، وأود تهنأتهم مرة أخرى على حصولهم على هذه الجائزة".

وتعليقًا على الحصول على جائزة الابتكار في الحفل، صرح السيد عارف رحيمي رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية:

"إنه لشرف كبير نيل هذه الجائزة، حيث تعكس تفاني جميع الأطراف المشاركة في تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى، ليس فقط لسباق العام الماضي، ولكن على مدى العقدين الماضيين من السباقات في المملكة، أشكر الفريق بأكمله في الفورمولا وان على منحنا جائزة الابتكار.

وقدم الشكر الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة و الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث كانت رؤيتهم وتوجيهاتهم هي الأساس في إنجازاتنا.

وشكر حلبة البحرين الدولية، إلى جانب شركائنا في القطاعين العام والخاص، بالإضافة للتعاون مع فريق البحرين الذي يمكننا كل عام من تقديم سباق وترفيه للجماهير من جميع أنحاء العالم.

وأضاف الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية إنه "من المناسب أن يتزامن الحصول على جائزة الابتكار بينما نحتفل بالذكرى الـ20 لانطلاق سباقات الفورمولا وان في البحرين، منذ انطلاقنا، سعينا جاهدين لتحسين وتطوير سباقنا في كل المجالات، حيث نسعى دائما إلى الابتكار وتعزيز وتكييف سباقنا، وللتأكد من أن حلبة البحرين الدولية موطناً يواكب الحداثة، و يسعى دائمًا لتقديم تجربة فورمولا وان تتجاوز توقعات جماهيرنا وشركائنا في هذه الرياضة، ونحن ممتنون للجميع على دعمهم المتواصل والمستمر لبلوغ مساعينا ".