محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال في محور طريق النعناعية وكورنيش المحلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال متابعته استمرار الأعمال في محور طريق النعناعية و كورنيش المحلة .

وتابع المحافظ، الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي حيث يتم أعمال تطهير مصرف جناج أحد أجزاء محور النعناعيه ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

كما تابع المحافظ استمرار العمل في كورنيش المحلة الكبرى؛ حيث يتم أعمال حفر قواعد أعمدة الانارة و رفع المياه على جانبي الكوبرى استعدادا لأعمال الارنكه لبداية التدبيش على جانبي الكوبري وأكد المحافظ أن التطوير الجاري بكورنيش المحلة حقق طفرة كبيرة بالمنطقة ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لخلق متنزه جديد أمام أهالي المحلة، وأن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي المحافظة