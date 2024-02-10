السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

طلب احاطة بشأن ارتفاع أسعار السيارات

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلى رئيس الوزراء ورئيس حماية المستهلك  بشان ارتفاع أسعار السيارات .

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وقال محمد الجبلاوي خلال طلب الاحاطة المقدم  انه بشان  استغلال وتوحش تجار السيارات والتعمد في زيادة الاسعار بمبالغ مضاعفة واحتساب الدولار 70 جنية وايضاً استغلال قرار الحكومة في قرارها وقف استيراد السيارات لعدم الضغط على الموازنة العامة لمصالحهم في زيادة الاسعار .

 

واشار الجبلاوي خلال طلب الاحاطة المقدم ان هناك عملية تسقيع للسيارات وبيعها بسعر اعلى ومضاعف لسعرها الأصلي ، مضيفا ان هناك بعض التجار يعطشون السوق من الموديلات الجديدة لاكتساب مكاسب غير شرعية تصل لضعف ثمن السيارة من المصنع .

 

وطالب خلال طلب الاحاطة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من رئيس الوزراء وجهاز حماية المستهلك لضبط السوق واعتدال أسعار السيارات ، طالبا بتحويل طلب الاحاطة الي اللجنة المختصة او الجلسة العامة لمناقشته في اقرب وقت .

 

جاء طلب الاحاطة المقدم عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

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