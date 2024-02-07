الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يفشلون في عزل وزير الأمن الداخلي

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

 

فشل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في إحالة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إلى المحاكمة تمهيدا لعزله بتهمة التسبب في أزمة هجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

txt

مجلس النواب الأمريكي يصوت الأربعاء على عزل بايدن

txt

وزير الخارجية يبلغ رؤساء مجلس النواب الأمريكي رفض مصر تهجير أهالي غزة

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء  أنه خلال تصويت أجراه المجلس نجا الوزير بفارق ضئيل جدا من إحالته إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ تمهيدا لعزله، وذلك بعد أن دافع عنه النواب الديمقراطيون متهمين خصومهم الجمهوريين باستخدام مايوركاس كبش محرقة في خضم الحملة الانتخابية.

وأعلن مجلس النواب تأجيل التصويت على عزل مايوركاس، وتقرر منح خمسة أيام إضافية لمراجعة الملاحظات وإضافة أخرى حول سلوك وإدارة الوزير في ما يتعلق بكيفية إدارته لأزمة الحدود المتفاقمة.

ويسعى الجمهوريون إلى عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة، جو بايدن، بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، حيث يتهمونه بـ"الكذب على الكونجرس، بادعائه أن الحدود مع المكسيك آمنة ومضبوطة"، وفي المقابل، يعتبر الديمقراطيون أن التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي "زائف وانتقام سياسي".

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبلغ رؤساء مجلس النواب الأمريكي رفض مصر تهجير أهالي غزة

مجلس النواب الأمريكي يطرد نائبًا جمهوريًا متهمًا بالفساد والاحتيال

رئيس مجلس النواب الأمريكي يُفجر مفاجأة حول مصير بايدن
الجريدة الورقية