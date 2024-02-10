المؤبد لمتهمين قتلا شخصا بسلاح أبيض

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسى رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، المستشار رامه سعد محمد طبيخه، المستشار وائل محمد صبرى وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم يعقوب، بمعاقبة كل من " ع.م.ع" و" م.ال.م" بالسجن المؤبد، عما أسند إليهما، والتزامهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاحين الابيضين المضبوطين، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامها بقتل المجنى عليه " م.س.م.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17570 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل اول يفيد بنشوب مشاجرة بين المتهمان والمجنى عليه مما أدى إلى وفاته، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال مرور المجنى عليه " م.س.م" بالطريق العام، وجها المتهمين " ع.م.ع" عامل و" م.ال.م" عامل، للمجنى عليه عبارات السب فعاتبهما المجنى عليه، فأخرج المتهم الأول سلاح أبيض مطوة، وأمسك بالمجنى عليه، وتعدى عليه بعدة طعنات، وحال تدخل المارة لوقف التعدى، اشهر المتهم الثانى سلاح أبيض سكين، لمنع المارة من التدخل، حتى تحققت غايتهما قاصدين إزهاق روح المجنى عليه توفى متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.