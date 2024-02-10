كأس آسيا.. القنوات الناقلة لمباراة النهائي بين الأردن وقطر

يتقابل بعد قليل، منتخب قطر، حامل اللقب، منافسه منتخب الأردن، فى نهائي عربي يجمع المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وقطر

وتنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لحقوق بث بطولة كأس آسيا، وتحديدًا قناة beIN ASIAN CUP 1 المباراة.

موعد مباراة الأردن وقطر

من المقرر أن تقام مباراة قطر والأردن في الخامسة من مساء اليوم السبت، وفي تمام 06:00 مساءً بتوقيت السعودية واليمن وسوريا والأردن والعراق، وفي تمام الساعة 07:00 بتوقيت الإمارات وعمان وقطر والكويت.