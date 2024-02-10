الشباب والرياضة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع مؤسسة الأخوة الإنسانية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، اجتماعاً تنسيقياً مع مؤسسة الأخوة الانسانية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حيث تهدف المؤسسة الي دعم المحتاجين ومؤازرة الفقراء ومساعدة المرضى ونشر ثقافة الأخوة والتعايش ورعاية الأسر المحتاجة والفقيرة، والعمل في مجال الطفولة والأمومة ورعاية الأيتام والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بدون تفرقة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي أن يتم تقديم عدد (2500) وجبة افطار خلال شهر رمضان للأسر الأكثر احتياجاً في محافظة القاهرة من خلال مراكز شباب (الخيالة، البساتين، زهراء مصر القديمة، عين الصيرة، شرق حلوان) بواقع ٥٠٠ وجبة في كل مركز شباب.

حضر اللقاء منال جمال وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ومن المؤسسة الدكتور جمال ذكري المدير التنفيذي للمؤسسة وفريق العمل.



