قرار من النيابة بشأن المتهمين بسرقة الدراجات النارية في الوايلي

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا بحبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية فى منطقة الوايلي، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهم معلومات جنائية، تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة القسم ، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر - 2 سلاح أبيض"سنجة".

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين اعترفوا بسرقة الدراجة النارية وأقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الاتجار، واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية بإسلوب “توصيل الأسلاك”.