حبس ربة منزل لاتهامها بقتل طفل لسرقته

قررت نيابة دار السلام، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفل لسرقته مبلغا ماليا منها.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة دار السلام، إخطارًا من مستشفى المنيرة العام، باستقباله جثمان طفل عمره 12 سنة، ومقيم بمحافظة السويس ومصاب بكدمات بالعين وسحجات متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خالة المتوفى، وعمرها 40 سنة ربة منزل، بسبب قيامه بسرقة مبلغ مالي منها.

وبسؤال المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن المجني عليه مقيم رفقتها أثناء الإجازة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.