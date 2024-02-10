إصابة 5 مواطنين بحالة اختناق بسبب الدفاية الكهربائية

أصيب 5 مواطنين بحالة إختناق بسبب الدفاية الكهربائية، وذلك بمنزلهم بحي قحافة، بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوجدحالات إختناق لعدد من الأشخاص بمنزل بحي قحافة بسبب الدفاية الكهربائية وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص بحالة إختناق وهم محمد ع ف 15 سنة، وآدم ع ف 12 سنة، وقمر ع ف 5 سنوات، ودعاء ص أ 38 سنة، وفريدة ع ف 3 سنوات.

تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.