سقوط تاجر حجب 724 طن دقيق وسكر عن السوق بالشرقية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية فى ضبط (تاجر - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية بلغت حوالى (724 طن أبرزها "535 طن دقيق – 148 طن سكر") داخل مخزن "بدون ترخيص" بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.