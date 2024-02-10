السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط تاجر حجب 724 طن دقيق وسكر عن السوق بالشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية فى ضبط (تاجر - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية بلغت حوالى (724 طن أبرزها "535 طن دقيق – 148 طن سكر") داخل مخزن "بدون ترخيص" بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

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